الرياض 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واساختتمت اليوم, فعاليات المهرجان المسرحي الجامعي الثالث للجامعات السعودية "نسخة الديودراما" في جامعة الملك سعود، بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر, ونائب رئيس الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان الدكتور محمد بن صالح النمي, وعميد شؤون الطلاب رئيس اللجنة التنفيذية المنظمة للمهرجان الدكتور علي بن كناخر الدلبحي.وألقى الدكتور الدلبحي كلمة خلال الحفل قال فيها: "لقد شرفت جامعة الملك سعود باستضافة المهرجان المسرحي الثالث للجامعات السعودية على مسرحها التاريخي الذي امتد عطاءه الثقافي لخمسين عاما من الإبداع, خمسة أيام من الإبداع أضاف فيها المشاركين والمشاركات حلة من العطاء المسرحي وشهد مسرح الجامعة التاريخي إقامة العديد من الفعاليات المسرحية الإبداعية.وأشار إلى أن هذا المهرجان الثالث سيسهم في تحقيق جملة من الأهداف في مقدمتها التبادل واكتساب الخبرات في المجال المسرحي والتواصل الطلابي مع رواد المسرح وإقامة الأعمال المشتركة والكشف عن المواهب فضلًا عن كون المهرجان يأتي متسقًا مع أهداف رؤية المملكة 2030 ومكملًا للمشاريع الثقافية والأعمال المسرحية التي تشهد اتساعًا نوعيًا في ربوع هذا الوطن وهو تأكيد على أن جامعتنا بأنشطتها ومشاريعها تسهم في الحراك الثقافي في ظل الحكومة الرشيدة.بعد ذلك كرم رئيس جامعة الملك سعود, الجامعات المشاركة في المهرجان، وأعضاء لجنة التحكيم.ثم استعرض رئيس لجنة التحكيم عبدالإله السناني توصيات اللجنة وأعلن أسماء الفائزين في جوائز المهرجان.عقب ذلك ألقت ممثلة هيئة المسرح والفنون الأدائية أسماء الدخيل كلمة أعلنت فيها جائزة الهيئة لأفضل عرض مسرحي وهي مسرحية زهرة الخريف من جامعة الملك سعود.// انتهى //17:53ت م0179