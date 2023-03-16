الرياض 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واسأعلنت هيئة فنون العمارة والتصميم، تنظيم اللقاء الخامس من سلسلة لقاءات مقهى التواصل، بدايةً من يوم الأحد القادم (19 مارس) عند الساعة الثامنة مساءً في مقهى "ريت كافيه" بالمدينة المنورة، والذي سيلتقي فيه مجتمع العمارة والتصميم في المدينة المنورة؛ للحوار وتبادل الخبرات في ذات المجال، ودعت الهيئة الراغبين في حضور اللقاء إلى التسجيل عبر الرابط الإلكتروني: https://engage.moc.gov.sa/arch_event.وتعد مبادرة مقهى التواصل إحدى مبادرات ميثاق الملك سلمان العمراني؛ التي انطلقت تعزيزاً لدعم الممارسين وتشجيعهم، عبر لقاءات نوعية، تقام في عدة مقاهي في مختلف مناطق المملكة، وذلك بهدف تحفيز النقاش والتفكير النقدي للمجتمع العمراني، في مختلف مساراتهم المهنية من طلاب، وممارسين، وأكاديميين، ومختصين.ويمثل مقهى التواصل، نافذة اتصالية تسعى من خلالها الهيئة إلى توسيع آفاق التواصل بين مجتمع العمارة والتصميم في المملكة؛ لتعزيز الرؤية الشاملة للعمارة والتصميم، وتبني منهجية ميثاق الملك سلمان العمراني، وما يحمله من قيم ومنهجية نموذجية للمشاريع، نحو تحفيز الممارسين والمتخصصين سواءً كانوا أفراداً أو مؤسسات.// انتهى //18:00ت م0180