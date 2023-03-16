الرياض 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واسأكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم اليوم، أن نظام المعاشات في دول العالم يسعى لتحقيق العديد من الأهداف، مبيناً أن التركيبة السكانية تغيرت في دول العالم الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في آلية المعاشات التقاعدية وسن التقاعد.جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان" تصميم نموذج للمعاشات التقاعدية والادخار مناسب لطول العمر" بمشاركة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي عمار الخضيري، والأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ماتياس كورمان، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر القطاع المالي المنعقد في بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض على مدى يومين، بتنظيم من شركاء برنامج تطوير القطاع المالي "وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية".وأكد الإبراهيم أن الشريحة الأكبر من السكان في العالم هم من الشباب ويجب الاستفادة من قدراتهم في سوق العمل، مبيناً آلية التقاعد والادخار في المملكة وركائزه، إضافة إلى الاقتصادات النامية والتحديات التي تواجهها.وأشار إلى أهمية المرونة والابتكار في نظام التقاعد والمعاشات في المملكة، إلى جانب الاستفادة من الخبرات السابقة، مضيفًا أن مشاركة المرأة في سوق العمل يزيد من مدى الاحتياج لإعادة النظر في سن التقاعد والمعاشات التقاعدية، مما يسهم في تحسين وتطوير الأنظمة والمرونة المالية في دول العالم.من جهته تطرق رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي آلية الادخار ونظامها وإمكانية الأسر من الادخار، ووضع العديد من الجهات في المملكة نظاماً للادخار لمنسوبيها وتحفيزهم للتشجيع على الادخار، مؤكداً أهمية وجود نظام جديد وتقدم لخطط التقاعد في المملكة.// انتهى //18:01ت م0181