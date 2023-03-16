الدمام 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واسيلعب غداً المنتخب السعودي الأول لكرة اليد الشاطئية، مع المنتخب الكويتي، ضمن مواجهات تحديد المراكز (5 - 8) من البطولة الآسيوية التاسعة للرجال لكرة اليد الشاطئية، والمؤهلة إلى بطولة العالم لكرة اليد 2024م، وذلك عند الساعة 7:30 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.ويدخل المنتخب السعودي اللقاء بعد ختام دور المجموعات بتحقيقه المركز الرابع في المجموعة الأولى، إثر فوزه في على منتخب كوريا الجنوبية، وخسارته ثلاث مواجهات أمام إيران وقطر والفلبين، ويسعى الأخضر إلى كسب هذه المواجهة للتأهل؛ للعب مواجهة تحديد المركزين الخامس والسادس.// انتهى //18:05ت م0184