إسلام آباد 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واسالتقت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الباكستانية حنا رباني كهر اليوم وزيرة خارجية غانا شيرلي أيوركور بوتشواي، وذلك على هامش الاحتفالات الجارية بيوم الكومنولث في لندن.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، مع الاتفاق على استكشاف فرص تعزيز التعاون التجاري، وتوسيع الدعم الثنائي في المجالات ذات المنفعة المتبادلة.// انتهى //18:05ت م0185