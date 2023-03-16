الرياض 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واسأكّد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل, أن الوزارة مستمرة في العمل على تحسين رحلة برنامج الإسكان، وتطوير منتجات مالية مُبتكرة لدعم السوق السكني، إضافة إلى تعزيز سوق التمويل بما يرفع من كفاءة العرض والطلب، ودور الشركة السعودية لإعادة التمويل في إصدار صكوك الرهن المصرفي.جاء ذلك خلال نقاش حواري اليوم، ضمن أعمال مؤتمر القطاع المالي 2023 في نسخته الثانية، والذي ينظمه شركاء من برنامج تطوير القطاع المالي " وزارة المالية والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية" تحت عنوان " دور أسواق رأس المال في تحفيز سوق الإسكان".وأوضح معاليه أن برنامج الإسكان يواصل خلال مرحلته القادمة رفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول عام 2030، مشيراً إلى توفير مئات آلاف الوحدات السكنية لخدمة شرائح أكبر من المجتمع، واستهداف الفئات الأشد حاجة، وزيادة جاذبية القطاع للاستثمار من قبل القطاع الخاص، مما يضمن استقرار القطاع واستدامته.واستعرض دور البنوك السعودية في التمويل لرفع كفاءة قطاع الأسكان، مشيراً إلى أنه منذ بداية رؤية المملكة 2030 ارتفع سوق الرهن العقاري إلى 24%، وقال: نريد أن ننطلق للمرحلة الثانية، ونحتاج السوق المالية التي يمكن أن تأخذنا للاستدامة أو تأسيس شركات إعادة تمويل سعودية" ، منوهاً بأن التعاون مع القطاع الخاص هو مفتاح لتطوير سوق الإسكان.// انتهى //18:07ت م0186