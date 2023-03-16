الرياض 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واستحظى كأس العلا للهجن بتغطية إعلامية فضائية ورقمية واسعة، حيث ضمت التغطية تواجد أكثر من 100 إعلامي من مختلف دول العالم إضافة إلى نقل فضائي مباشر عبر أكثر من 10 جهات إعلامية وبعدة لغات.ووفرت اللجنة المنظمة للبطولة، مركزاً إعلامياً متكاملاً لخدمة أكثر من 100 إعلامي بإمكانهم العمل في نفس الساعة، وعلى مساحة 20 في 20 متراً مكعباً إضافة للإستيديو المصاحب للبطولة بمساحة 30 في 20 متر مكعب، موقعهما بجانب المسار الرئيسي لأشواط البطولة.ويضم المركز شاشات مربوطة بشكل مباشر بالحدث والإستيديو المصاحب، ونقل مباشر من القرية التراثية المخصصة للفعاليات المصاحبة، وكل ما يحتاجه الإعلاميون من خدمات، إضافة إلى بوفيه مفتوح على مدار الساعة وجلسات لاستقبال ضيوف المركز وإقامة اللقاءات الصحافية والفضائية وباقي الخدمات.كما تم تأمين متطوعين ومتطوعات للترجمة بعدد من اللغات وخاصة الإنجليزية والإسبانية والفرنسية.كما تم توفير مولد كهربائي يولد 200 كيلو واط وآخر احتياطي بنفس القوة في حال تعطل الرئيسي ،وتوفير خدمة الإنترنت على مدار الساعة بسرعة نت تتجاوز الـ 150 ميجا بايت.// انتهى //18:09ت م0187