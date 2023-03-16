الرياض 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واسحقق محمد آل نصفان لاعب المنتخب السعودي للإسكواش لقب بطولة قطر الدولية للناشئين، والتي تقام تحت مظلة الاتحاد الآسيوي للعبة، وذلك بعد فوزه على الباكستاني إبراهيم زبيب بنتيجة 3-2، في المباراة النهائية التي أقيمت على مجمع خليفة الدولي للتنس والإسكواش.وشهدت البطولة التي انطلقت منافساتها في الـ12 مارس حتى الـ16 من مارس الجاري، مشاركة 9 منتخبات، وهي السعودية وقطر وباكستان والكويت والهند وسنغافورة وسيرلانكا والصين والإمارات.// انتهى //23:09ت م0271