جدة 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واستحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وبتشريف صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، تقيم جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة المكرمة الاثنين المقبل حفلها السنوي لمنجزات 2022م.وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية "كفى" عبدالله بن داود الفايز، أن الجمعية تحتفل هذا العام بإنجازاتها المتمثلة في خدمة نصف مليون مستفيد وعلاج وتأهيل أربعة آلاف شخص وتقديم 15 ألف ساعة تطوعية حققت عائداً اقتصادياً، تجاوز 700 ألف ريال، واستقبال أكثر من 3000 اتصال منها 1000 استشارة في مجال الإدمان، وذلك من خلال ستة أفرع بمكة المكرمة وجدة، والطائف، والليث والقنفذة وبحرة، ومركزين لتأهيل المتعافين من الإدمان وعياداتها الثابتة والمتنقلة، رافعاً شكره للقيادة الرشيدة - حفظها الله - التي يسرت للجمعية كافة السبل لتحقيق رسالتها السامية للمساهمة في الحد من انتشار السموم، ولكافة الجهات الحكومية والأهلية المتعاونة مع الجمعية لأجل إقامة برامجها، ولشركائها وداعميها اللذين كانت لهم الأيادي البيضاء لاستمرار هذا العمل العظيم الذي يعود نفعه على الفرد والأسرة والمجتمع.// انتهى //23:13ت م0272