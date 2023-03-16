كمبالا 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واسدشن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوغندا جمال بن محمد المدني، اليوم، مشروع السلل الغذائية لمكتب رابطة العالم الإسلامي بكمبالا.وأوضح مدير مكتب الرابطة عثمان العمري، أن المشروع يهدف إلى توفير الدعم للعائلات محدودة الدخل في أوغندا مع قدوم شهر رمضان المبارك.حضر المناسبة مساعد مفتي أوغندا الشيخ حامد سيروادا كيواليانغا، وعدد من منسوبي السفارة.//انتهى//23:50ت م0278