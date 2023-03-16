الرياض 25 شعبان 1444 هـ الموافق 17 مارس 2023 م واسأقيمت على مدار الأيام الأربعة الماضية مباريات الجولة الأولى من مرحلة ذهاب الدور الأول لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، وذلك من خلال 6 مباريات انتهت 5 منها بالفوز مقابل تعادل وحيد.وحسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة مباراة القوة الجوية العراقي مع الشباب السعودي على ملعب جذع النخلة في مدينة البصرة، قبل مباراة العودة التي تجمع بينهما في الـ 16 من أبريل القادم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض.وفي المباراة الثانية حقق الهلال السوداني فوزاً بثلاثية دون رد على المنامة البحريني، بينما يلتقي الفريقان مجدداً في لقاء الإياب في الـ 10 من الشهر القادم على ملعب خليفة في المنامة.وحقق المحرق البحريني فوزاً بهدفين دون رد أمام السيب العماني، قبل مباراة الإياب والتي تجمع بينهما على ملعب السيب الرياضي يوم الرابع من أبريل المقبل.كما حقق الكويت الكويتي انتصاراً أمام شبيبة الساورة الجزائري بهدف دون رد، قبل مباراة العودة بين الفريقين على ملعب ميلود هدفي في مدينة وهران، يوم 21 من مارس الحالي.وفاز نواذيبو الموريتاني على شباب الأردن الأردني بنتيجة 4-1، قبل مباراة الإياب والتي تجمع بينهما على ملعب السيب الرياضي يوم الرابع من أبريل المقبل.كما حقق الجيش الملكي المغربي فوزاً بنفس النتيجة على الاتحاد الليبي، قبل مباراتهما إياباً في 12 من الشهر القادم على ملعب شهداء بنينا في بنغازي.// انتهى //00:12ت م0002