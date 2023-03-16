القدس المحتلة 25 شعبان 1444 هـ الموافق 17 مارس 2023 م واسدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اقتحامات جيش الاحتلال اليوم الخميس لمدينةَ جنين شمال الضفة الغربية، مما أدى إلى استشهاد أربعة فلسطينيين.وعدَّت - في بيان لها- أنه إمعان رسمي في عملية إشعال الحرائق، وتقويض فرص تحقيق التهدئة، ويؤكد على الهروب الإسرائيلي المتواصل من دفع استحقاقات السلام، عبر محاولات الاحتلال تكريس الحلول العسكرية كبديل للحل السياسي التفاوضي، مشددة في الوقت ذاته على أن هذه الجرائم لن تثنيَ الشعب الفلسطيني عن التمسك بحقوقه والدفاع عنها.//انتهى//00:13ت م0003