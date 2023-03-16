الرياض 25 شعبان 1444 هـ الموافق 17 مارس 2023 م واسأطلق اتحاد الغرف السعودية بالتعاون مع منافذ البيع الكبرى "الهايبر ماركت" بجميع مناطق المملكة، مبادرة لتخفيض السلع الرمضانية والأساسية تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك.وتهدف المبادرة إلى توفير احتياجات المستهلكين من السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة خلال هذا الشهر الكريم، الذي يزداد فيه الإنفاق على شراء السلع الغذائية والاستهلاكية، مبيناً أن التخفيضات تستهدف أكثر من 141 منتجًا رمضانيًّا يكثر عليها إقبال المستهلكين.// انتهى //00:29ت م0004