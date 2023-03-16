أبهـا 25 شعبان 1444 هـ الموافق 17 مارس 2023 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد - اليوم - تنبيهاً متقدماً عن تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وبيشة وتثليث والنماص وبلقرن ومحايل وبارق وتنومة والربوعة والبرك.وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - من 17 - 19 مارس الجاري، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //00:29ت م0005