جدة 25 شعبان 1444 هـ الموافق 17 مارس 2023 م واساختتم الوقف العلمي بجامعة الملك عبد العزيز أمس، النسخة الثالثة من البرنامج التدريبي "رخصة الإدارة الاحترافية للأوقاف"، بمشاركة 42 متدربًا من الجنسين من القيادات والعاملين في مختلف كيانات القطاع غير الربحي والجهات ذات الاهتمام من القطاعين العام والخاص.وتضمن البرنامج الذي استمر مدة 5 أيام، خمسة محاور تشمل المحور التأسيسي، والمحور الشرعي، والمحور التطويري، والمحور الإداري، والمحور الاستثماري.ويهدف الوقف العلمي من خلال تنفيذه هذا البرنامج إلى إعداد القائمين على الأوقاف بشكل علمي ومنهجي، لإيجاد قنوات احترافية لإدارة الأوقاف واستدامتها وفق إستراتيجيات اقتصادية مدروسة، وتفعيل دور الأوقاف في زيادة الناتج الاقتصادي المحلي، وتنويع مصادر الدخل الوطني.// انتهى //01:29ت م0006