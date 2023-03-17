برلين 25 شعبان 1444 هـ الموافق 17 مارس 2023 م واسنجحت فرق ألكمار الهولندي وويستهام الإنجليزي ونيس الفرنسي وأندرلخت البلجيكي في حجز أماكنها بدور الثمانية من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.وجاء ذلك بعد فوز ألكمار على ضيفه لاتسيو الإيطالي 2 / 1 ، واكتساح ويستهام لضيفه آيك لارنكا القبرصي 4 / صفر، وفوز نيس على شيريف تيراسبول المولدوفي 3 / 1 ، وفوز أندرلخت على فياريال الإسباني 1 / صفر، في إياب دور الستة عشر من المسابقة.وفي المباراة الأولى، تقدم لاتسيو عن طريق فيليبي أندرسون في الدقيقة 22، قبل أن يدرك جاسبر كارلسون التعادل للكمار في الدقيقة 28 ، وفي الدقيقة 62 سجل فانجليس بافيلديس الهدف الثاني للكمار، لينجح الفريق في العبور لدور الثمانية، مستفيدا من تفوقه 2 / 4 بمجموع المباراتين.وعلى ملعب لندن الأولمبي، سجل جيانلوكا ساكاماكا الهدف الأول لوستهام في الدقيقة 20، قبل أن يضيف جارود بوين الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 48 و50، فيما اختتم موامبا رباعية الفريق الإنجليزي في الدقيقة 66، لينجح وستهام في التأهل مستفيدا من تفوقه 6 / صفر في مجموع المباراتين.وحسم نيس مواجهته مع شيريف تيراسبول، حيث أنهى الشوط الأول متقدما بهدف سجله جايتان لابورد في الدقيقة 30، فيما أضاف زميله تيرم موفي الهدف الثاني في الدقيقة 53 ، وفي الدقيقة 55 سجل عبدول تابسوبا الهدف الوحيد لشيريف، قبل أن يسجل بلال براهيمي الهدف الثالث لنيس في الدقيقة 79 .وانتزع أندرلخت فوزا ثمينا من أرض فياريال، بعدما سجل إسلام سليماني هدف المباراة الوحيد للفريق البلجيكي في الدقيقة 73 ، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل 1/1، ليساهم هدف سليماني في فوز أندرلخت وتفوقه 1 / 2 في مجموع المباراتين.// انتهى //02:01ت م0007