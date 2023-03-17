أشبيلية 25 شعبان 1444 هـ الموافق 17 مارس 2023 م واسواصل فريقا مانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي مسيرتهما في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما تأهلا لدور الثمانية في المسابقة القارية.وفاز مانشستر يونايتد 1 / صفر على مضيفه ريال بيتيس الإسباني أمس الخميس في إياب دور الـ16 للبطولة، الذي شهد أيضا فوز يوفنتوس 2 / صفر على مضيفه فرايبورج الألماني.كما صعد أيضا لدور الثمانية في البطولة، كل من أشبيلية الإسباني وفينورد روتردام الهولندي عقب اجتيازهما عقبتي فنربخشه التركي وشاختار دونيتسك الأوكراني على الترتيب.// انتهى //03:00ت م0009