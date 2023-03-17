الرياض 25 شعبان 1444 هـ الموافق 17 مارس 2023 م واستوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة كذلك الأجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الأوسط الشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيا إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-30كم/ساعة تصل إلى أكثر من 40 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة ، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط و متوسط الموج على الجزء الجنوبي و تصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيا إلى شمالية بسرعة 20-40كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.// انتهى //05:13ت م0010