إسلام آباد 25 شعبان 1444 هـ الموافق 17 مارس 2023 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تأكيد رئيس الوزراء شهباز شريف حرص حكومته على سرعة تنفيذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد الوطني والخروج من التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.واهتمت بتأكيد الحكومة الباكستانية وبشكل قاطع أن برنامج باكستان النووي والصاروخي محمي وآمن تماماً، ولا يتعرض لأي خطر أو ضغوط.وأخبرت عن اتفاق باكستان وأستراليا على توسيع وتنويع التعاون الثنائي في مختلف المجالات لاسيما التجارة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة.وأشارت إلى لقاء وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الباكستانية حنا رباني كهر أمس وزيرة خارجية غانا شيرلي أيوركور بوتشواي، وذلك على هامش الاحتفالات الجارية بيوم الكومنولث في لندن.وفي الشأن الأمني نشرت إعلان الجيش الباكستاني عن مقتل ثمانية مسلحين من العناصر الإرهابية خلال تبادل إطلاق النار مع قواته في مقاطعة وزيرستان شمال غرب باكستان.وعرجت صحف الجمعة على استمرار تأثر الأسواق العالمية سلباً بأزمة انهيار البنوك الأمريكية وأثر ذلك على الأسواق الأوروبية.// انتهى //09:46ت م0020