القاهرة 25 شعبان 1444 هـ الموافق 17 مارس 2023 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حرص بلاده على تعزيز التعاون مع تحالف كبريات الشركات العالمية العاملة في مجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية، ومحطات الحاويات الدولية، وذلك في إطار سعى الدولة لتنفيذ مشروع إنشاء محور "السخنة - الدخيلة" اللوجستي المتكامل للحاويات.وركزت على توجيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بمواصلة العمل المكثف لتعزيز قدرات الدولة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وضمان التشغيل الأمثل لمنظومة الطوارئ والسلامة العامة، لتحقيق سرعة استجابة أجهزة الدولة لجميع حالات الطوارئ والأزمات خلال مدد زمنية قصيرة.وعرجت صحف الجمعة على المباحثات التي جرت بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره القبرصي كونستانتينوس كومبوس، وتناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وأفادت بأن مجلس الأمن الدولي لوح بفرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي تعرقل الانتخابات الليبية، مرحبًا بالتقدم التدريجي في الإطار الدستوري للانتخابات.ورصدت صحف القاهرة في متفرقات أخرى تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى استشهاد ٤ فلسطينيين وإصابة العشرات برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينتي جنين ونابلس بالضفة الغربية.// انتهى //09:49ت م0021