لندن 25 شعبان 1444 هـ الموافق 17 مارس 2023 م واسارتفعت أسعار الذهب صباح اليوم مدفوعة بضعف الدولار وعدم اليقين بشأن مستقبل أزمة المصارف العالمية الراهنة، لتقترب بذلك من تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ منتصف نوفمبر الماضي.وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % ليصل إلى 1928.08 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 1932.10 دولار.وارتفعت أسعار الذهب نحو 3.2 % منذ بداية الأسبوع، متجهة إلى تسجيل ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي، مدعومة بالإقبال الكبير على المعدن الأصفر بعد انهيار بنك /سيليكون فالي/ الأمريكي في أكبر إخفاق مصرفي منذ الأزمة المالية عام 2008.// انتهى //10:07ت م0022