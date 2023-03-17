الرباط 25 شعبان 1444 هـ الموافق 17 مارس 2023 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بلقاء رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالرئيسة المديرة العامة لهيئة تحدي الألفية الأمريكية أليس ألبرايت، لبحث المزيد من التعاون في إطار الشراكة المغربية الأمريكية.وتطرقت صحف الجمعة إلى انطلاق الاجتماع الـ 49 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي أمس بنواكشوط، والذي يخصص لبحث تطورات القضية الفلسطينية، وجملة من القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.ونشرت صحف المغرب دعوة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بمناسبة اليوم الدولي الأول لمكافحة الإسلاموفوبيا، إلى العمل من أجل محاربة هذه الكراهية في بعض الدول.وأفادت الصحف أن أسعار النفط قد هوت إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2021 على وقع مخاوف في الأسواق العالمية من تداعيات أزمة انهيار بعض البنوك الامريكية.// انتهى //10:11ت م0024