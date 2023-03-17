القدس المحتلة 25 شعبان 1444 هـ الموافق 17 مارس 2023 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، عملية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين شمال الضفة الغربية ، واستشهاد أربعة فلسطينيين.وتطرقت الصحف إلى استمرار سياسة هدم المنازل، والاعتقالات في الضفة الغربية، واقتحام المئات من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، وارتفاع وتيرة عمليات التهويد والاستيطان الهافة لتكريس واقع جديد على الأرض.وتناولت صحف فلسطين انعقاد أعمال الدورة التاسعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، تحت عنوان "الوسطية والاعتدال صمام الأمن والاستقرار"، في العاصمة الموريتانية نواكشوط، وتأكيد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه مركزية القضية الفلسطينية، على الجهود المبذولة من قبل الأمانة العامة لتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه والحفاظ على المسجد الأقصى وصونه.واهتمت الصحف على صدر صفحاتها، باستمرار الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي بخطواتهم النضالية لليوم 32 على التوالي، واقتراب موعد الاضراب المفتوح للأسرى عن الطعام في الأول من شهر رمضان المبارك، ودعوات هيئات الأسرى للاستمرار في الحملات التضامنية مع الأسرى.وأنبأت تمسك البنك المركزي الأوروبي بقرار رفع سعر الفائدة المخطط له، مع تركيزه على مكافحة التضخم المرتفع رغم اضطراب السوق بسبب مخاوف من اتساع الأزمة المصرفية.// انتهى //10:23ت م0025