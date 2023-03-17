الخرطوم 25 شعبان 1444 هـ الموافق 17 مارس 2023 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم دعوة مجموعة "الرباعي الدولية التي تضم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا في بيان أمس، إلى ضرورة تحديد جدول زمني لإكمال المهام المتبقية في الاتفاق النهائي للعملية السياسية في السودان.ونقلت عن قوى الحرية والتغيير الموقعة على الاتفاق الإطاري في السودان بأن تشكيل الحكومة المدنية سيتم قبل نهاية شهر رمضان المقبل.وركزت صحف الجمعة على عقد اللجنة العليا للتعامل مع الأمم المتحدة أمس، اجتماعا ، برئاسة عضو مجلس السيادة السوداني الفريق بحري مهندس إبراهيم جابر ،حيث ناقشت تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الوضع في السودان ونشاط بعثة اليونيتامس بجانب قرار مجلس الأمن رقم 2676 عن العقوبات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 1591 للعام 2005م، إضافة إلى مشاركة السودان في اجتماعات الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.وتطرقت إلى لقاء رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان، فولكر بيرتس،بمكتبه أمس حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة بادي ، وجرى خلال اللقاء بحث قضايا الأمن والسلام، وعودة اللاجئين والنازحين ، والتنمية المستدامة في الإقليم، بما فيها تعزيز دور البعثة ومكتبها الإقليمي بالمنطقة.// انتهى //10:33ت م0026