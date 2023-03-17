طوكيو 25 شعبان 1444 هـ الموافق 17 مارس 2023 م واسأغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع اليوم بقيادة أسهم البنوك والإلكترونيات إذ تعززت المعنويات بانحسار المخاوف إزاء أزمة بنك سيليكون فالي الأمريكي ومجموعة كريدي سويس السويسرية.وأغلق نيكي مرتفعا 1.2 % عند 27333.79 نقطة كما أغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا على ارتفاع 1.15 % عند 1959.42 نقطة.وعلى الرغم من ذلك، أنهى مؤشر نيكي الأسبوع منخفضا في ظل أزمة مصرفية محتدمة أدت إلى انخفاض عائدات السندات في حين حد المشاركون في السوق كثيرا من توقعاتهم برفع أسعار الفائدة في المستقبل في الاقتصادات الغربية.// انتهى //10:39ت م0027