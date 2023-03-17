لندن 25 شعبان 1444 هـ الموافق 17 مارس 2023 م واسعُقدت ضمن الحوار الاستراتيجي للتنمية والمساعدات الإنسانية بين المملكة العربية السعودية وبريطانيا في العاصمة لندن أمس, الجلسة الثانية بعنوان "المساعدات الإنسانية", بمشاركة مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن صالح المعلم، ومديرة إدارة الشراكات والعلاقات الدولية بالمركز الدكتورة هناء عمر، ومدير عام إدارة السياسات والشراكات بالصندوق السعودي للتنمية سماهر الشلالي، ومن الجانب البريطاني المدير العام للشؤون الإنسانية والتنمية في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية نيك داير، وماثيو وايت من قسم الشؤون الإنسانية والهجرة في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية والمبعوث البريطاني لشؤون البحر الأحمر والقرن الأفريقي سارة مونتقمري.وجرى خلال الجلسة تقييم التعاون الإنساني الراهن بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، ومناقشة العمل الإنساني للأمم المتحدة، ومتابعة مستجدات استضافة المملكة العربية السعودية اجتماع مجموعة المانحين، وبحث سبل وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين حول العالم.// انتهى //10:42ت م0028