الدمام 25 شعبان 1444 هـ الموافق 17 مارس 2023 م واسنفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية أمس، حملة تفتيشية على المركبات المهملة و المنتجات الغذائية، بمشاركة الادارة العامة للنظافة بوكالة الخدمات بأمانة المنطقة، للتأكد من العمل باللوائح والقرارات المنظمة للسوق.وأسفرت الحملة عن إزالة 24 مركبة من سيارات خاصة ومركبات ثقيلة، إلى جانب استجابة 50 مركبة للإنذارت الموجه لهم لإخراج تلك المركبات من السوق وعدم بقاءها بعد نهاية أعمال صيانة المرافق الخدمية داخل السوق.وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس عامر المطيري أن هذه الحملة المشتركة هي امتداد لحملة سابقة وستكون مستمرة لجميع المركبات المهملة والتالفة التي تستخدم إما لتخزين المواد الغذائية وسط ظروف غير صحية تؤذي إلى فسادها أو كمخازن للبضائع التي يتم طرحها في السوق في وقت لاحق، وقد مضى على وجودها فترة زمنية وتؤدي إلى تشويه المشهد الحضري بالسوق وأن التعاون مستمر مع أمانة المنطقة وجميع الجهات الحكومية لتمكين وتطوير وتحسين الإجراءات والعمليات في الأسواق والمسالخ ومن ضمنها سوق الخضار والفواكه واللحوم والأسماك المركزي بالدمام.وأشار إلى أن العمل قائم حاليا على تطوير السوق والمنشآت الخاصة من خلال بناء وصيانة المرافق الخدمية والعمل على إعادة تأهيل المظلات وصيانتها ومنها المظلة رقم 4 والمظلة رقم 5, بالإضافة إلى الطرق والإضاءات الخاصة بالسوق بالتعاون مع أمانة المنطقة.// انتهى //10:59ت م0029