لندن 25 شعبان 1444 هـ الموافق 17 مارس 2023 م واسعُقدت ضمن الحوار الاستراتيجي للتنمية والمساعدات الإنسانية بين المملكة العربية السعودية وبريطانيا في العاصمة لندن أمس, الجلسة الثالثة عن محور الأمن الغذائي, بمشاركة مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن صالح المعلم، ومديرة إدارة الشراكات والعلاقات الدولية بالمركز الدكتورة هناء عمر، ومدير عام إدارة السياسات والشراكات بالصندوق السعودي للتنمية سماهر الشلالي، ومن الجانب البريطاني المدير العام للشؤون الإنسانية والتنمية في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية نيك داير، وماثيو وايت من قسم الشؤون الإنسانية والهجرة في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، المبعوث البريطاني لشؤون البحر الأحمر والقرن الأفريقي سارة مونتقمري.وبحثت الجلسة تحليل الجانبين لأزمة الأمن الغذائي العالمية وترتيب أولويات الاستجابة، ومناقشة مبادرات الاستجابة وفرص التعاون الثنائي بين البلدين لمنع المجاعة، بما في ذلك تقديم استجابة منسقة، ودعم المرونة على المدى الطويل من خلال استكشاف أفضل الممارسات لإحداث تأثير أكبر، ومناقشة مشكلة سوء التغذية في الدول ذات الاحتياج.// انتهى //11:22ت م0032