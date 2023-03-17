القاهرة 25 شعبان 1444 هـ الموافق 17 مارس 2023 م واسدعا البرلمان العربي إلى وقف تصعيد جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، محذرًا من عواقب هذا التصعيد الذي لن يؤدي إلا لمزيد من التدهور والعنف وتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق التهدئة.وشدد البرلمان العربي، في بيان له اليوم، على موقفه الرافض للإجراءات الأحادية التى تقوم بها الحكومة الإسرائيلية منذ توليها الحكم، وتوفير حماية دولية للمدن الفلسطينية من هذه الاعتداءات المتكررة والمتواصلة.وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة والبرلمانات الدولية والأوروبية بالتحرك الفوري والعاجل لوقف جرائم الحكومة الإسرائيلية ومحاسبتها على جرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وتوفير الحماية الدولية له.// انتهى //11:26ت م0033