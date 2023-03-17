عرعر 25 شعبان 1444 هـ الموافق 17 مارس 2023 م واسقدمت الخدمات الإسكانية بجمعية ساعد الخيرية بمدينة عرعر خدماتها لأكثر من 300 أسرة مستفيدة خلال سنتين ونصف بالشراكة والدعم مع كل من منصة إحسان والإسكان التنموي ومنصة جود الإسكان وجمعية بنيان.وتنوعت الخدمات حيث تم تسكين 100 أسرة عبر الوحدات السكنية بدعم من الإسكان التنموي وتسكين 30 أسرة عبر الفلل الإسكانية بدعم من الإسكان التنموي وشراء 7 وحدات سكنية بدعم من منصة إحسان وسداد إيجارات لـ"32 أسرة بدعم من منصة جود وتوزيع 7 سيارات لمستفيدين الوحدات السكنية بالتعاون مع الإسكان التنموي وتأثيث الوحدات السكنية لعدد 32 أسرة بدعم من وزارة الإسكان وتقديم خدمات الصيانة لأكثر من 150 طلباً بالتعاون مع الإسكان التنموي .وقدمت الجمعية شكرها وتقديرها لجميع شركاء النجاح والداعمين مؤكدة استمرارها في تقديم الخدمات الإسكانية للفئات الأشد حاجة.يُذكر أن الجمعية تقدم خدمات متنوعة تنموية ورعوية شهرية وموسمية وعلى الأمد البعيد للمستفيدين والمجتمع .// انتهى //13:54ت م0046