الرياض 25 شعبان 1444 هـ الموافق 17 مارس 2023 م واسيواصل المعرض المصاحب لفعاليات التمرين العملي للخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المملكة استقبال زواره حتى يوم الأحد المقبل، حيث يشتمل على عدة أجنحة، منها جناح حرس الحدود بين الماضي والحاضر، الذي يستعرض نشأة وتأسيس حرس الحدود، والمقتنيات والأسلحة المستخدمة قديمًا، إضافة إلى مشاريع الأنظمة المتكاملة والأسلحة الحديثة، والعربات القديمة، وعروض الفرقة الموسيقية.وخصص حرس الحدود في المعرض ركنًا يتيح للزوار تجربة الرماية الليزرية تحت مسمى (عيش التجربة)، وركنًا للشؤون البحرية وجهازًا يحاكي قيادة الوسائط البحرية وأنظمة الغوص، وركنًا للمنظومة التقنية بحرس الحدود، منها تقنية الواقع الافتراضي ومنظومة زاول وزالي، وعددًا من البرامج والتقنيات الحديثة.يذكر أن التمرين العملي للخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية "بحث وإنقاذ 44"، في مياه المملكة العربية السعودية، اختتم فعالياته مؤخرًا بحضور مدير عام حرس الحدود رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المملكة اللواء محمد بن عبدالله الشهري، وممثلي الجهات الحكومية وغير الحكومية الـ (31) الأعضاء في اللجنة الوطنية الدائمة، في حدود مسؤوليات حرس الحدود بمحافظة ينبع في منطقة المدينة المنورة.// انتهى //13:58ت م0047