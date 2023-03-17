الرياض 25 شعبان 1444 هـ الموافق 17 مارس 2023 م واسوقَّع المعهد الملكي للفنون التقليدية مذكرة تفاهم مع جامعة كوريا الوطنية للتراث الثقافي، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال الفنون التقليدية، وخصائص التراث الثقافي، والفنون والحرف التقليدية غير المادية، وذلك بحضور المدير العام المكلف للمعهد الدكتورة سوزان اليحيى، ورئيس الجامعة الدكتورة كانغ كيونغ هوان.وتأتي مجالات التعاون بين الجانبين عبر تطوير برامج أكاديمية ودورات قصيرة في علوم حفظ التراث وخصائص التراث الثقافي، والتشارك في المجال البحثي في التراث الثقافي، وبحث إمكانية تبادل الحرفيين الزائرين، من خلال تشجيع تشكيل فريق عمل خاص لتعزيز المشاريع المشتركة في مجال الفنون التقليدية والتراث الثقافي، وإقامة برامج تدريبية وورش عمل وبرامج تنمية القدرات والندوات للمهتمين في مجالات الفنون التقليدية.يذكر أن المعهد الملكي للفنون التقليدية يسعى إلى إبراز الهوية الوطنية من خلال إثراء الفنون التقليدية والترويج لها، ويعمل على رفع مستوى الوعي بالفنون التقليدية في المملكة، ونشرها، والتعريف بها محلياً ودولياً، ودعم الجهود الهادفة إلى الحفاظ عليها، إضافةً إلى تشجيع وتدريب المواهب والقدرات في مجالات الفنون التقليدية، وتوفير برامج تعليمية في مجالات الفنون التقليدية.//انتهى//15:06ت م0048