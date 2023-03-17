حائل 25 شعبان 1444 هـ الموافق 17 مارس 2023 م واسأقامت أمانة منطقة حائل أمس أمسية شعرية في إحدى المنتزهات البرية بعنوان "البحتري شاعر الربيع والجمال" ، وذلك بتعاون مشترك مع مركز إمارة الودي والنادي الأدبي بحائل بمناسبة الأجواء الربيعية التي تعيشها حائل بعد ما وهبها الله من أمطار موسمية، واحتفاء بعام الشعر العربي وبربيع وجماليات مكونات الطبيعة في مدينة حائل.وابتدأت الأمسية بنبذة مختصرة عن "قرية جو" وما تحتويه من إرث أدبي وتاريخي على مر العصور، وسبب اختيار إقامة الأمسية في هذا الموقع تحديداً في كون منازل بحتر تقع بين جبال قرية "جو" التي تحوي نقوشات وكتابات تاريخية، كما أكتشف حديثاً نقش أثري بخط البحتري يتحدث به عن نفسه، كذلك تطرقوا لمواضع الشعراء في بلاد الجبلين، واستعراضوا لوحةً فنيةً عن البحتري، وانتهت الأمسية بتوزيع دروع تذكارية للمشاركين.// انتهى //15:31ت م0051