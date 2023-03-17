الرياض 25 شعبان 1444 هـ الموافق 17 مارس 2023 م واسالتقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف في مكتبه اليوم، وزير الاقتصاد والعمل في جمهورية النمسا مارتين كوشر والوفد المرافق له.وشهد اللقاء مناقشة المواضيع المشتركة بين البلدين، والتأكيد على أهمية رفع مستوى التعاون بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030، ويسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية، إضافة إلى استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة التي تقدمها الاستراتيجية الوطنية للصناعة للمستثمرين في القطاع الصناعي.وتطرق الاجتماع إلى أهمية تعزيز التواصل بين الجانبين وتنمية الفرص النوعية في قطاعي الصناعة والتعدين، وتجديد الدعوة لحضور مؤتمر التعدين الدولي الذي يُعقد في مدينة الرياض سنويًا، كما استعرض اللقاء الفرص الواعدة التي تقدمها المملكة في قطاع صناعة السيارات والصناعات الدوائية والتعدين والبحث التطوير.وتربط المملكة العربية السعودية وجمهورية النمسا علاقة تجارية وثيقة في عدد من الأنشطة الاقتصادية من أهمها نشاط صناعة الآلات الثقيلة والإلكترونيات، ومواد البناء، والبتروكيمياويات والأدوية وعدد من المنتجات الاستهلاكية.// انتهى //16:01ت م0053