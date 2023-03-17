القدس المحتلة 25 شعبان 1444 هـ الموافق 17 مارس 2023 م واسأصيب العشرات من الفلسطينيين اليوم، بجروح وحالات اختناق، في سلسة اعتداءات لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مسيرات مناهضة للاستيطان، نظمت في مناطق متعددة من الضفة الغربية.وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان ، أن 15 فلسطينياً أصيبوا بجروح وحالات اختناق، بعد قمع قوات الاحتلال للمسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان، التي نظمت في قرية بيت دجن بمدينة نابلس ، كما أصيب ثمانية فلسطينيين بالرصاص المعدني خلال مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في قرية كفر قدوم بمدينة قلقيلية .وأفاد نادي الأسير الفلسطيني باعتقال قوات الاحتلال لثلاثة فلسطينيين بالقرب من المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.// انتهى//16:08ت م0054