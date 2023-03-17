الرياض 25 شعبان 1444 هـ الموافق 17 مارس 2023 م واسالتقى معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن صالح المديفر، بمعالي الأمين العام لرئاسة جمهورية ساحل العاج عبد الرحمن سيسي، والوفد المرافق له ، وذلكعلى هامش مؤتمر القطاع المالي الذي تستضيفه العاصمة الرياض لمناقشة التغيرات الاقتصادية والمساهمة في مواكبة برنامج تطوير القطاع المالي؛ أحد أبرز برامج تحقيق "رؤية المملكة 2030”.وجرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية ساحل العاج في قطاع التعدين، وتبادل الآراء حول عدد من الموضوعات المشتركة، بما يسهم في رفع مستوى التعاون وتنمية الفرص الاستثمارية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين في قطاع التعدين.كما بحث اللقاء تبادل الخبرات بين البلدين، ومناقشة الفرص المتوافرة في المملكة وجمهورية ساحل العاج والعمل للتغلُّب على التحديات التي تواجه القطاع وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات الجيولوجية الغنية بالمملكة والمنطقة الممتدة من أفريقيا إلى وسط وغرب آسيا.// انتهى //16:09ت م0055