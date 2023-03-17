الرياض 25 شعبان 1444 هـ الموافق 17 مارس 2023 م واساختتمت شركة الدرعية مشاركتها ورعايتها الذهبية لملتقى السياحة السعودي في دورته الأولى التي أقيمت في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 14 - 16 مارس تحت شعار "بابك للسياحة" .وهدف الملتقى على توفير فرص تنمية واستدامة القطاع السياحي الوطني. كما جمع الملتقى المهتمين في مجال السياحة، ووفّر الكثير من فرص التواصل المباشر وتبادل المعرفة.وعمل الملتقى الذي نُظّم بالشراكة مع وزارة السياحة والهيئة العامة للسياحة وصندوق التنمية السياحي على توفير منصة لوجيستية لترويج المنتجات والباقات والوجهات السياحة الداخلية وذلك لخلق التجارب والمنتجات السياحية ، كما شارك في أعمال الملتقى 350 شركة عارضة، حيث أُقيم 18 ورشة عمل و10 ندوات ركزت على استضافة أبرز المستثمرين والمعنيين بصناعة السياحة على الصعيد المحلي، بحيث تحوّل الملتقى إلى منصة رئيسية للتواصل وتبادل الفرص الجديدة الواعدة في هذا القطاع.وحظي جناح شركة الدرعية المشارك في المعرض المصاحب لفعاليات الملتقى بإقبال واسع من قبل الزوّار والحضور، إذ بلغ عددهم أكثر من 1000 زائر، فيما عملت الشركة على نقل أكثر من 170 زائر وأكثر من 30 طالب بقطاع السياحة من المعرض إلى حي الطريف التاريخي ومن ثم إعادتهم مرة أخرى إلى المعرض.وتم تصميم الجناح الخاص بشركة الدرعية في الملتقى ليعكس مكانة الدرعية الفريدة، وأتاح للمشاركين الذين يبلغ عددهم مايقارب 35 ألف شخص الفرصة لاكتشاف خطط تطوير حي الطريف المدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، والتعريف بالوجهة الفاخرة لتناول الطعام في مطل البجيري، والتوسع المستقبلي في قطاع الضيافة ضمن المدينة التي تعرف بأنها الأكبر في العالم التي سيتم بنائها من الطين اللبن.// انتهى //16:09ت م0056