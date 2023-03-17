الجبيل الصناعية 25 شعبان 1444 هـ الموافق 17 مارس 2023 م واساحتفت كلية الجبيل الصناعية أمس، بتخريج (357) من طالبات الكلية للعام الجامعي 1443-1444 هـ ، بدرجة البكالوريوس، وذلك في مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية.وبدأ برنامج الحفل بعرض فيديو بعنوان "رسالة من مسؤول" وهي رسالة من القيادة الداعمة في الهيئة الملكية، قدمها معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم لبناته الخريجات.عقب ذلك، تم عرض لوحة أدبية بعنوان "قوافل المجد"، تحكي اللوحة سيرة مجدٍ بلادنا العظيمة ومسيرة إنجاز وتطور قامت بدعم وتمكين من قيادتنا الحكيمة، وعزم وإصرار من أبناء وبنات الوطن الطموحين.وفي ختام الحفل، أعلنت النتائج، وسلَمت شهادات التهنئة للطالبات الحاصلات على مراتب الشرف، ثم بقية الخريجات من مختلف أقسام الكلية على النحو التالي : 42 خريجة من قسم إدارة الأعمال، و 60 من قسم نظم المعلومات الإدارية، و 78 من قسم إدارة الموارد البشرية، و 70 خريجة من قسم المحاسبة، و 41 من قسم اللغة الإنجليزية، و 16 من قسم الحاسب الآلي، و 50 من قسم التصميم الداخلي.// انتهى //17:49ت م0081