الرياض 25 شعبان 1444 هـ الموافق 17 مارس 2023 م واسعقدت هيئة التراث لقاءً افتراضياً مفتوحاً استعرضت خلاله نتائج استكشافات المواقع الأثرية، والمشاريع التي أنجزتها الهيئة خلال العام المنصرم، إلى جانب مناقشة خططها المستقبلية لأعمال التنقيب المعدة للعام الجاري 2023، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور جاسر الحربش، وعدد من المختصين والمهتمين والعاملين في قطاع التراث الثقافي.واستعرض اللقاء رؤية ورسالة هيئة التراث، وركائزها الاستراتيجية، واختصاصات الهيئة في مجال الآثار؛ حسب نظام الآثار والتراث العمراني، إلى جانب التعريف بالشركاء المحليين والدوليين للهيئة، كما تناول مساهمات الهيئة في النشر العلمي كالمؤتمرات العلمية المحلية والدولية، والمطبوعات والإصدارات كمجلة أطلال، إلى جانب 33 كتاباً محكماً للدراسات الأثرية المتخصصة.كما ناقش اللقاء أبرز المستهدفات حتى عام 2030 والتي تشمل التوسع في أعمال المسح والتنقيب الأثري بزيادة عدد البعثات من 54 إلى 186 بعثة محلية ودولية، إضافة إلى العمل على رفع سقف المكتشفات الأثرية إلى 20 اكتشاف أثري بشكل سنوي، ورفع عدد المتطوعين المشاركين في أعمال الاستكشاف والتنقيب من 37 إلى 55 متطوعاً خلال هذا العام.كما تطرق اللقاء إلى عدد من المشاريع النوعية التي توليها الهيئة بالغ الأهمية كمشروع المنشآت الحجرية ومشروع توثيق المشآت المائية ومشروع مسح مواقع التراث المغمورة بالمياه في البحر الأحمر والخليج العربي.يذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات المفتوحة التي تنظمها هيئة التراث مع المهتمين والمختصين؛ بهدف المحافظة على تراث المملكة والتعريف به، وبناء جسور التواصل بين الهيئة والمهتمين بالتراث، واستقبال مقترحاتهم التطويرية.// انتهى //18:43ت م0086