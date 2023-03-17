الدمام 25 شعبان 1444 هـ الموافق 17 مارس 2023 م واستختتم غداً، منافسات بطولة النخبة لكرة اليد لدرجة الشباب 2023م، بمواجهتين ضمن الجولة الثالثة، والتي سيتحدد بعدها صاحب لقب البطولة في نسختها الخامسة المقامة على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف .ويلتقي فريقا مضر والصفا عند الساعة 3:00 مساءً، وبعدها سيتواجه الخليج مع فريق النور عند الساعة 5:00 مساءً، في مواجهة مهمة للفريقان سيتحدد على إثرها صاحب لقب النسخة الخامسة، حيث أن فوز الخليج أو تعادله أو حتى خسارته بفارق هدفين أو أقل سيمنحه اللقب للمرة الأولى في تاريخه، وفي حال فوز النور بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر فسيكون اللقب من نصيبه للمرة الخامسة تاريخياً.ويتصدر الخليج سلم الترتيب برصيد 4 نقاط ويسعى لضم اللقب إلى خزائنه، ثم يأتي مضر والنور في المركزين الثاني والثالث بنفس الرصيد بواقع نقطتين لكلً منهما، فيما يقع الصفا في الترتيب الرابع بدون أي نقاط .يذكر أنه في حال تساوي فريقان أو أكثر بالنقاط في ختام منافسات البطولة، فيتم تحديد المراكز الترتيبية وفقاً لنتائج المواجهات المباشرة بين الفرق المتعادلة في النقاط فقط، وذلك حسب اللائحة الفنية للبطولة .// انتهى //18:52ت م0088