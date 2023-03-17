حائل 25 شعبان 1444 هـ الموافق 17 مارس 2023 م واستواصلت فعاليات أسبوع البيئة بمنطقة حائل تحت شعار "بيئتك تعرفك" في يومها الرابع على التوالي في مجمع العثيم التجاري والذي سيستمر حتى يوم الاثنين القادم ، وتشتمل على العديد من البرامج التوعوية البيئية المتنوعة للأطفال.وأكد مدير إدارة الخدمات المشتركة في فرع الوزارة فواز الغصاب أن الفعاليات شهدت إقبالاً كبيراً وتوزيع أكثر من ١٠٠٠ هدية على الزوار ، مشيراً إلى أن الفعاليات تنوعت مابين توعوية تمثلت في الحفاظ على البيئة ودور الفرد في المحافظة على الحياة الفطرية ، ولوحة جدارية تعبر عن البيئات المختلفة بالمملكة ، وجدارية لعبة الملاحظات وهي لوحة لعدة مشاهد من الحياة اليومية السلبية والإيجابية، ومجسم لشرح بيئة الحيوان، وانشطة تفاعلية لتعليم الأطفال الزراعة وورش العمل المختلفة ،بالإضافة إلى شاشة يتم من خلالها عرض العديد من المقاطع والعبارات التوعوية الهادفة للأطفال .// انتهى //19:12ت م0089