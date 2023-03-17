رياضي / مواجهة الفيحاء والعدالة تنتهي بالتعادل الإيجابي في دوري روشن السعودي
الجمعة 1444/8/25 هـ الموافق 2023/03/17 م واس
الرياض 25 شعبان 1444 هـ الموافق 17 مارس 2023 م واس
حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة الفيحاء وضيفه العدالة في إطار الجولة الـ 21 من منافسات دوري روشن السعودي والتي أقيمت اليوم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية .
سجل للفيحاء اللاعب نواكايمي عند الدقيقة 6+90، فيما سجل للعدالة اللاعب علي السالم عند الدقيقة 35.
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيحاء إلى 24 في المركز العاشر، ورفع رصيد العدالة إلى 17 نقطة في المركز الـ 15.
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19:13ت م
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