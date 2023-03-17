الرياض 25 شعبان 1444 هـ الموافق 17 مارس 2023 م واسحسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة الفيحاء وضيفه العدالة في إطار الجولة الـ 21 من منافسات دوري روشن السعودي والتي أقيمت اليوم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية .سجل للفيحاء اللاعب نواكايمي عند الدقيقة 6+90، فيما سجل للعدالة اللاعب علي السالم عند الدقيقة 35.وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيحاء إلى 24 في المركز العاشر، ورفع رصيد العدالة إلى 17 نقطة في المركز الـ 15.// انتهى //19:13ت م0090