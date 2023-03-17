أديس أبابا 25 شعبان 1444 هـ الموافق 17 مارس 2023 م واسحضر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إثيوبيا الدكتور فهد بن عبيدالله الحميداني، اليوم، وبدعوة من معالي وزيرة المهارات والاشغال الإثيوبية، مفرحة كامل، المنتدى الوزاري الإقليمي حول الهجرة لشرق ومنطقة القرن الأفريقي، وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين الإثيوبيين وسفراء بعض الدول المعتمدين لدى أديس أبابا.ويهدف المنتدى إلى معالجة سياسات هجرة اليد العاملة والهجرة بشكل عام من وإلى دول الجوار ضمن القارة الأفريقية.// انتهى //19:31ت م0091