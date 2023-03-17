الرياض 25 شعبان 1444 هـ الموافق 17 مارس 2023 م واسبلغت القيمة السوقية للهجن المشاركة في اليوم الأخير من كأس العلا للهجن كمتوسط سعر من 78.5 مليون ريال إلى 105 مليون ريال، إذ تُقدَّر قيمة المطية الواحدة المشاركة بكأس العلا للهجن بمبلغ يبدأ من 2.5 مليون ريال إلى ثلاثة ملايين، وفقاً لخبراء في مجال الهجن.وشارك في الشوطين الأخير لفئة "حيل مفتوح" و"زمول مفتوح" عدد 35 مطية (18 مطية في حيل مفتوح و17 مطية في زمول مفتوح" ( من بينها 13 من السعودية.وتعد الهجن المشاركة في سنام سباقات الهجن من صفوة الصفوة في الهجن، وقيمتها السوقية عالية جداً، وتصل قيمة بيع الهجن الفائزة في كأس العلا للهجن لأكثر من خمسة ملايين ريال وفقاً لعدد من المشاركين.وكانت القيمة السوقية للهجن المشاركة في النسخة الأولى من كأس العلا للهجن قد تخطت حاجز المليار ريال، حيث شارك فيها 459 مطية من أغلى الهجن في العالم في 16 شوطاً وخلال أربعة أيام ، كما بلغت القيمة السوقية للهجن المشاركة في البطولة كمتوسط سعر من 1.147.5 مليار ريال إلى 1.377 مليار ريال.// انتهى //19:46ت م0094