سياسي / وزير الخارجية السوداني يلتقي نظيرَه الصومالي
الجمعة 1444/8/25 هـ الموافق 2023/03/17 م واس
نواكشوط 25 شعبان 1444 هـ الموافق 17 مارس 2023 م واس
التقى وزير الخارجية السوداني علي الصادق، وزيرَ الخارجية الصومالي والتعاون الدولي الصومالي أبشر عمر جامع، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ 49 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بنواكشوط.
وجرى -خلال اللقاء- بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، إضافة إلى مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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22:07ت م
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