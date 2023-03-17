نواكشوط 25 شعبان 1444 هـ الموافق 17 مارس 2023 م واسالتقى وزير الخارجية السوداني علي الصادق، وزيرَ الخارجية الصومالي والتعاون الدولي الصومالي أبشر عمر جامع، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ 49 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بنواكشوط.وجرى -خلال اللقاء- بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، إضافة إلى مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //22:07ت م0109