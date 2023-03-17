الرياض 25 شعبان 1444 هـ الموافق 17 مارس 2023 م واستوَّج عضوا لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم الفيصل الخنيفر ومحمد الجميعي اليوم، فريق الشباب بكأس الدوري الممتاز لدرجة البراعم تحت 13 عامًا لموسم 2022-2023.وجرت مراسم التتويج بملعب نادي القادسية في الخبر بعد مباراة الفريق اليوم أمام مضيفه القادسية، التي حسمها الشباب بالفوز 2-1 في الجولة الختامية من الموسم.وكان الشباب حسم رسميًّا لقب الدوري الممتاز لدرجة البراعم تحت 13 عامًا في الجولة الماضية بعد الفوز على الأهلي ليرفع رصيده إلى 41 نقطة بفارق 5 نقاط عن الفتح قبل جولة من النهاية.وأنهى الشباب الموسم في الصدارة برصيد 44 نقطة فيما حقق الاتحاد المركز الثاني برصيد 37 نقطة بفارق الأهداف عن الفتح فيما حل أحد في المركز الرابع برصيد 34 نقطة.في المقابل هبط الأهلي والكوكب إلى بطولة أندية المملكة لدرجة البراعم تحت 13 عامًا حيث جاء الأهلي في المركز التاسع برصيد الأهلي 15 نقطة، فيما توقف رصيد الكوكب عند 3 نقاط في المركز العاشر والأخير.// انتهى //22:08ت م0111