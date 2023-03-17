الرياض 25 شعبان 1444 هـ الموافق 17 مارس 2023 م واسيلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية - غداً- نظيرَه البحريني في ثاني مبارياتهما بدور المجموعات لمنافسات المجموعة الأولى من بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية المقامة في مدينة بتايا في مملكة تايلاند، والمؤهلة إلى كأس العالم 2023، وذلك على ملعب شاطئ ولي جومتيان.وأنهى لاعبو أخضر الشاطئية اليوم، تحضيراتهم للمباراة بإجراء حصة تدريبية رئيسية تحت إشراف المدرب البرازيلي قوقا زلوكوفيك، الذي عمد إلى تقسيم اللاعبين إلى عدة مجموعات، وإجراء تمارين لياقية وتكتيكية، قبل أن تختتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الملعب.يذكر بأن المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية ومنتخب البحرين يتصدران المجموعة الأولى بعد فوزهما في الجولة الأولى على تايلاند المستضيف للبطولة وأفغانستان.من جهة آخرى كشفت الأشعة التي أجراها اللاعب مبارك الدوسري، عن وجود كسر في السُلامى القريبة من أصابع قدمه اليمنى، وتم وضع مثبتات في موضعها بعد الإصابة التي تعرض لها في تمرين يوم أمس الأول، إذ سيخضع إلى فترة من الراحة،ثم يبدأ في الفترة العلاجية والتأهيلية، برفقة الدكتور محمد الزهراني وأخصائي العلاج الطبيعي إبراهيم جان.// انتهى //22:13ت م0114