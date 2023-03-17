سكاكا 25 شعبان 1444 هـ الموافق 17 مارس 2023 م واساستقبلَ مهرجانُ زيتون الجوف الدولي السادس عشر - الذي نظَّمَته أمانة منطقة الجوف في مركز الأمير عبدالإله الحضاري بمدينة سكاكا- أكثرَ من 70 ألف زائر خلال أيام المهرجان العشرة.واستقطبت أكثر من 14 منطقة وفعالية زوار المهرجان بما قدمته من منتجات وعروض ومفاجآت، حيث توافد الزوار على معرض الزيتون ومنطقة البوليفارد وأركان الأسر المنتجة ومسرح الطفل، كما نالت العروض الكرنفالية العالمية استحسان الزوار، حيث شارك في فعاليات المهرجان 60 مشاركًا عالميًّا من 7 دول.وحظي زوار المهرجان بفرصة الاطلاع على محتويات أجنحة العديد من الجهات الحكومية والجمعيات غير الربحية والشركات الوطنية المشاركة، التي استعرضت خدماتها ومنتجاتها، بالإضافة إلى البرامج التوعوية والتثقيفية والإرشادية.كما أشعلت الليالي الغنائية والعروض الفنية والشعبية والموسيقية حماس الجمهور الذي تفاعل مع أجمل أنغام الطرب الأصيل طوال أيام المهرجان.// انتهى //22:20ت م0115