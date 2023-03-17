الرياض 25 شعبان 1444 هـ الموافق 17 مارس 2023 م واسانطلقت أمس بطولة السباحة للمجرى القصير لجميع الفئات السنية، التي تقام على مسبح مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء خلال المدة من 16-18 مارس الجاري، تحت تنظيم الاتحاد السعودي للسباحة.ويشارك في البطولة 544 سباحًا من 38 ناديًا على مستوى المملكة, ويقود البطولة تحكيميًّا 25 حكمًا.وتأتي البطولة استمرارًا لمنافسات الأندية وتنفيذًا لخطط وإستراتيجيات الاتحاد التي تهدف لرفع المعدلات التنافسية بين الأندية، واكتشاف السباحين المميزين بما يصب في مصلحة المنتخبات السعودية.// انتهى //22:20ت م0116