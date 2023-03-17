تبوك 25 شعبان 1444 هـ الموافق 17 مارس 2023 م واسانطلقت اليوم، منافسات بطولة تبوك المفتوحة لكرة قدم الطاولة، التي تستضيفها مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك بتنظيم من اللجنة السعودية لكرة قدم الطاولة، وإشراف فرع وزارة الرياضة بالمنطقة, بمشاركة أكثر من ٤٠ لاعبًا.واشتملت منافسات البطولة على فئة الفردي والزوجي للرجال, وحصد اللاعب أحمد عسوني المركز الأول في فئة الفردي واللاعب خالد إسماعيل المركز الثاني, فيما حقق اللاعبان أحمد عسوني ورائد الحربي المركز الأول في فئة الزوجي، واللاعبان خالد إسماعيل وأشرف جمعة المركز الثاني.وأوضح رئيس مجلس ادارة اللجنة السعودية لكرة قدم الطاولة علي الشيخي - في تصريح لوكالة الأنباء السعودية- أن اللعبة من الألعاب التي تندرج تحت مظلة اللجنة الأولمبية السعودية، وهي لعبة شعبية منتشرة في المملكة منذ مايقارب النصف قرن، إلا أنها لم تُعتمد بشكلها الرسمي والحالي إلا قبل عام من الآن، مشيراً إلى أن اللجنة قد أقامت من بداية عام ٢٠٢٢م، 17 بطولة في 9 مناطق من مناطق المملكة، وأكثر من 7 دورات لإعداد الحكام، مقسمة بين الجنسين، حيث يتبع للجنة مايزيد عن 30 حكمة، و77 حكماً، وقد شاركت اللجنة إلى جانب البطولات المحلية في العديد من البطولات الخارجية.// انتهى //22:21ت م0118